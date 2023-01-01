Азербайджан все еще импортирует из Украины сливочное масло

Несмотря на кровопролитную войну, на почти ежедневные ракетные обстрелы, на сокращение производства в экономике, потерю средств к существованию для миллионов украинцев, занятых в сельском хозяйстве, в прошедшем 2022 году на экспорте масла Украине удалось заработать на 71,4% больше, чем за тот же период 2021 года.

Согласно сообщению украинских СМИ, за границу продали 13 тысяч тонн продукции, это на 38,3% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество сливочного масла приобрели Азербайджан, Молдова и Польша.