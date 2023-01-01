Почему Роман Абрамович пошел к Мубаризу Мансимову?

Сообщается, что Абрамович хочет купить футбольный клуб в Турции и обратился за советом к Мансимову. Азербайджанский бизнесмен является членом конгресса футбольного клуба «Бешикташ».

Мансимов консультировал Абрамовича по трем футбольным клубам. Это Başakşehir, İstanbulspor и Kasımpaşa.

Утверждается, что российский олигарх выразил заинтересованность в приобретении этих клубов. Абрамович и Мансимов все еще не прокомментировали распространившуюся информацию о встрече.

Роман Абрамович был вынужден продать лондонский футбольный клуб «Челси» после начала войны, развязанной Россией против Украины. Олигарх привез свою роскошную яхту Eclipse в Бодрум и поселился в Стамбуле. Также известно, что Абрамович выступал посредником на переговорах между Россией и Украиной. По имеющимся данным, олигарх готовится вложить основную часть своего капитала в Турцию и рассматривает в этой связи несколько проектов, в том числе строительство рекреационного комплекса в Бодруме.