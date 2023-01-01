Как идет торговля между Азербайджаном и Грузией

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе-ноябре 2022 года достиг 1,1 миллиарда долларов, это на 16,8 процента больше, чем за тот же период 2021 года (999,5 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления Грузии.

По данным агентства, Азербайджан занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2022 года.

Основным торговым партнером Грузии в отчетный период была Турция (торговый оборот 2,5 миллиарда долларов), за ней следуют Россия (2,2 миллиарда долларов) и Китай (1,6 миллиарда долларов).