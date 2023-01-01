Азербайджан делает ставку на местных композиторов

Общественное телевидение и радио Азербайджана получило более 200 заявок от авторов песен и композиторов, желающих, чтобы их композиция прозвучала на «Евровидении-2023». Но, по словам нового главы азербайджанской делегации Васифа Мамедова, большинство из них поступило от зарубежных композиторов и писателей.

Мамедов хотел бы перемен в этом году. «Наша цель и желание – представить музыку местных композиторов. На основе процесса отбора, если местная и иностранная песня соответствует одним и тем же критериям, мы предпочтем местную песню. То есть мы очень хотим, чтобы на «Евровидении» звучала музыка азербайджанских композиторов. Покажем, что и у нас есть талантливые композиторы».

По словам Мамедова, представитель Азербайджана на «Евровидении» в Ливерпуле и конкурсная песня будут выбраны ближе к концу января.