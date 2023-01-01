Азербайджан и Кения – страны с самым высоким экономическим оптимизмом в мире

Треть (34 процента) респондентов во всем мире считают, что новый 2023 год будет хуже прошлого. Год назад доля пессимистов составляла 28 процентов.

Наряду с Азербайджаном и Кенией в число стран с самым высоким уровнем экономического оптимизма входят Нигерия, Пакистан и Казахстан. В США и России 47 процентов респондентов ожидают негативной экономической тенденции в ближайшие месяцы.

В Европе ожидания на следующие двенадцать месяцев особенно негативны в Польше, Чехии, Сербии, Франции и Италии. Австрия также не очень оптимистична в международном сравнении: 49% пессимистов выступают против только 18% оптимистов (в 2021 году 33% против 27%). Также пессимистично оценивают свое экономическое развитие Германия, Босния и Герцеговина и Великобритания.