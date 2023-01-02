Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, в Центре боевого управления Сухопутных войск З.Гасанов заслушал доклады по оперативной обстановке, дал соответствующие указания по служебно-боевой деятельности.

Затем на служебном совещании с руководством Сухопутных войск был проведен анализ проделанной работы, даны указания по поддержанию боеготовности и профессионализма военнослужащих на высоком уровне, а также по практической подготовке подразделений и пунктов управления.

Генерал-полковник З.Гасанов довел до сведения командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, пожелал участникам совещания успехов в службе в 2023 году.