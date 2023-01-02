«Суть принципа, называемого checks and balances, – сказал Гасангулиев, – заключается в том, что крылья власти (законодательная, исполнительная и судебная) действуют на основе взаимного контроля и балансировки. У нас, например, нет парламентского контроля над правительством. В 2002 году был принят соответствующий конституционный закон, но в нем не указано, какие правовые последствия будет иметь выражение Милли Меджлисом вотума недоверия Кабмину».

Для того чтобы экономические реформы приносили ощутимые результаты, требуется также реформирование судебной системы. Об этом в интервью haqqin.az заявил депутат Гудрат Гасангулиев. Парламентарий отметил, что начинать данные реформы следует с реального воплощения в жизнь принципа разделения властей.

Также Гасангулиев заявил: «Касательно судебной системы имеем следующую картину: член правительства, министр юстиции, стоит во главе Судебно-правового совета – органа самоуправления судов. Около года назад он сообщил прессе, что за время своей деятельности Совет отстранил от занимаемых должностей 13 судей, а 104 судьям сделал выговор. Они словно детей воспитывают! Для сравнения представьте только, что в США за 200 лет импичменту подверглись всего семь судей».

Депутат добавил, что только независимая и сильная судебная система может обеспечить реальное соблюдение законов. В случае ее отсутствия иностранные инвесторы не рискуют делать значительные вклады в развитие страны, а местные бизнесмены различными путями вывозят валюту за рубеж.

«Сегодня налоговые и таможенные органы повысили уровень прозрачности и улучшили администрирование. По этой причине увеличиваются и доходы бюджета. В 2023 году юридические лица в виде налога на прибыль уплатят в бюджет 6,4 миллиарда манатов. Но в бюджетном документе прямо не указано, сколько суммарно платят налог на прибыль госкомпании. Это связано с тем, что они либо нерентабельны, либо работают неэффективно. Кроме того, такие компании порой финансируются из госбюджета и освобождаются от налогов и пошлин.

Для изменения ситуации необходимо приватизировать эти предприятия и обеспечить полноценный переход к рыночной экономике, основанной на справедливой конкурентной среде. Министр экономики должен использовать свое влияние в правительстве и убедить президента в необходимости проведения реформ. Без судебной реформы любая инициатива в экономической сфере не принесет серьезных результатов. Микаил Джаббаров, будучи образованным юристом, разумеется, знает об этом», – отметил депутат.

Вместе с тем Гасангулиев подчеркнул, что проводить реформы следует с оглядкой на геополитическую ситуацию:

«Налицо примеры Грузии, Украины и Армении. Следует также учитывать, что мы – мусульманская страна. Запад не защищает и не будет защищать нас так, как он встает на защиту этих стран; кроме того, Запад не заинтересован в восстановлении нашей территориальной целостности».