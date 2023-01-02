Кто убил лидера бозгурдов Синана Атеша?

В последние дни 2022 года в столице Турции Анкаре был застрелен глава организации «Идеалистические очаги» («Серые волки») профессор Синан Атеш. Об этом сообщила газета Sözçü.

Согласно сообщению, в выходивших из дома Атеша и его товарища Сельмана Бозкурта выстрелили поджидавшие их на улице люди на мотоциклах. Некоторые СМИ сообщили, что на Атеша напали, когда он выходил из мечети после пятничной молитвы.

«Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт - в плечо», - отмечала газета.

Атеш был госпитализирован в частный госпиталь, там он умер. Нападавшие скрылись. По данным телеканала Habertürk, задержаны пять человек. Отмечается, что следы убийства ведут в Стамбул. Близкая к правительству газета Yeni Shafak сообщила, что один из подозреваемых дал признательные показания. По его словам, якобы они «сделали это из-за денег».

Похоронили Синана Атеша в Бурсе, в траурной церемонии принимали участие тысячи людей.