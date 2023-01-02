Передача пяти командиров батальона «Азов» и украинского политика Виктора Медведчука в рамках обмена пленными в сентябре прошла в аэропорту Анкары, сообщает Hurriyet со ссылкой на источники. Инициатором обмена была Россия, отметили в издании.

По данным газеты, переговоры об обмене провели в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Российская сторона выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона «Азов» остались в Турции, и Украина его приняла, рассказали собеседники издания.

В день обмена самолеты из России и Украины «один за другим» приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В украинском самолете был Медведчук, на российском доставили командиров «Азова». После приземления представители Украины в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолета, а российские — на украинский. Обмен прошел без проблем, отмечает Hurriyet.

Этот обмен пленными был самым масштабным обменом с момента начала полномасштабной войны Россией.