Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому складу с боекомплектом в городе Сватово Луганской области, который находится в настоящее время под контролем россиян. В Сети появилось видео взрыва.

Операция была проведена силами спецподразделения 92-й бригады сухопутных войск Украины, основным местом базирования которой является Харьковская область. Украинские военные две недели следили за грузовиками "Урал", на которых доставляли вооружение.