Метеорологи о необычно теплом январе в Азербайджане

Не по сезону теплая погода наблюдается в первые дни года практически по всей Европе. Причиной является вынос относительно теплых воздушных масс с южных широт. В Азербайджане температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов. Об этом сообщила руководитель Национальной гидрометслужбы Минэкологии Умайра Тагиева.

В Баку зафиксировано 18 градусов тепла, это на 3 градуса превышает температуру в центрально-степной зоне. Даже в предгорьях воздух прогревается до 12 градусов тепла.

В отличие от зафиксированных в Европе показателей, температура в Азербайджане не является рекордной. Анализ многолетних метеонаблюдений показывает, что в 2007 и 2019 годах в январе была зафиксирована температура воздуха до 20,1 градуса тепла.

В ближайшие дни в Азербайджане погода существенно не изменится. Но начиная с вечера 4 января и до 8 января попеременно прогнозируется некоторое усиление северо-западного и юго-западного ветра порывами до 20-23 м/с. 5 января в течение дня в отдельных восточных районах Азербайджана возможны небольшие осадки.