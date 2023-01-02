Али Ахмедов на инаугурации Лулы

15:41

1 января 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва, победивший на выборах в конце октября 2022 года, стал президентом Бразилии в третий раз. Инаугурация прошла в столице страны. Бывший президент Жаир Болсонару на церемонии не присутствовал - он покинул страну в конце прошлой недели, улетев во Флориду, так и не признав поражения в президентской гонке. Азербайджан на инаугурации президента Бразилии представлял вице-премьер Али Ахмедов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабинет Министров.

В своей первой речи Лула да Силва поклялся восстановить страну из «ужасных руин», не забыл он осудить политику своего предшественника, передает BBC News. Помимо этого, да Силва заявил, что будет руководить Бразилией в интересах всех жителей страны, а не только тех, кто проголосовал за него. Инаугурация стала настоящим праздником для многих бразильцев - в столице десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Сторонники нового президента в красных одеждах - в цветах возглавляемой им Рабочей партии - стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра.