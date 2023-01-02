Российских генералов обвинили в обстрелах городов Украины

Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов страны. Следователи собрали доказательную базу на двух представителей высшего командования России - командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова, сообщила пресс-служба СБУ.

Оба проходят по двум статьям Уголовного кодекса Украины - подготовка и ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное лишение свободы.