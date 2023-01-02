Продвижение российских войск в Бахмуте идет с большим трудом, так как ВС Украины создали много линий обороны в городе. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам Евгения Пригожина, из-за сильной обороны ВСУ продвижение ВС РФ в Бахмуте дается нелегко. «Артемовск (Бахмут с 2016 года) - это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом», - передают российские СМИ слова Пригожина.

Он отметил, что после взятия очередного дома не стоит заявлять, что украинская оборона прорвана. Основатель «Вагнер» предположил, что в Бахмуте находятся около 500 линий обороны ВСУ.