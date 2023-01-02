Азербайджан проголосовал за Палестину, против Израиля

Несколько дней назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Международный суд в Гааге дать заключение о правовых последствиях «оккупации» Израилем палестинских территорий.

За инициативу проголосовали 87 стран, 53 воздержались, 26 выступили против. Практически единодушную поддержку резолюции выразили в исламском мире. Россия и Китай тоже проголосовали «за». Азербайджан и Турция также проголосовали за резолюцию. И Армения была одной из 87 стран, проголосовавших за резолюцию Генассамблеи ООН.

Против резолюции выступили Израиль, США и многие европейские страны, включая Великобританию и Германию.

Накануне голосования Генассамблеи ООН по резолюции Израиль выступил против этого шага. «Ни один международный орган не может решить, что еврейский народ является «оккупантом» на своей родине. Любое решение судебного органа, который получает свой мандат от морально несостоятельной и политизированной ООН, является полностью незаконным», - заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

На заседание Генассамблеи он не пришел, от имени Израиля проголосовали США. В свою очередь, постпред Палестины Рияд Мансур поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию.

Международный суд - это высший судебный орган ООН, который рассматривает конфликты между государствами, его решения носят обязывающий характер, хотя у суда нет полномочий принуждать к исполнению этих решений.