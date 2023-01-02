В США раскритиковали заявление нового главы МИД Израиля по Украине

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал намерение только что назначенного министра иностранных дел Израиля Эли Коэна уже на третий день своего пребывания в этой должности провести телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишут израильские СМИ.

Линдси Грэм — один из самых произраильски настроенных политиков США. Накануне Эли Коэн сообщил, что на 3 января у него намечена беседа с Лавровым, и что при нем о российско-украинских отношениях в МИД Израиля будут «меньше говорить».

«Мысль о том, что о преступном вторжении России на территорию Украины следует «меньше говорить», тревожит меня, — заявил Линдси Грэм. — Молчание по поводу преступного поведения России — не та стратегия, которая выдержит испытание временем».

«Я рад, что новый министр господин Коэн понимает значение израильско-американских отношений и поддерживает оказание гуманитарной помощи Украине, — написал Грэм в своем Twitter. — Но понимает ли господин Коэн, что когда он разговаривает с Лавровым, он разговаривает с представителем преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах?»

Израильские СМИ напомнили, что с начала войны в Украине предшественник Коэна Яир Лапид не разговаривал с Лавровым, а после вступления в должность премьер-министра ни разу не беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.