Иран угрожает Азербайджану и Курдистану

Как уже сообщалось, армия Ирана начиная с пятницы, 30 декабря, проводила крупные военные учения «Зольфакар-1401», которые проводились от границ Ирана с Пакистаном на западе до побережья Ирана на юге в районе Индийского океана.

Учения были призваны проверить способность Ирана отразить нападение на его границы, сообщали зарубежные СМИ.