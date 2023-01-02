Иран угрожает Азербайджану и Курдистану
Как уже сообщалось, армия Ирана начиная с пятницы, 30 декабря, проводила крупные военные учения «Зольфакар-1401», которые проводились от границ Ирана с Пакистаном на западе до побережья Ирана на юге в районе Индийского океана.
Учения были призваны проверить способность Ирана отразить нападение на его границы, сообщали зарубежные СМИ.
Адмирал Хабибулла Сайяри, координирующий военные маневры, отмечал, что целью учений стало повышение уровня навыков планирования и проведения совместных операций различных видов ВС Ирана.
В учениях приняли участие бронетанковые части, пехота, ракеты, ВМФ, ПВО, морская пехота и стратегические бомбардировщики ИРИ.
В заявлении иранского генерал-майора Голамали Рашида говорится, что Иран, не колеблясь, может атаковать страны, которые позволяют Израилю «размещать базы» на своих территориях.
«Любая страна, которая сотрудничает с сионистским режимом и которая обеспечивает сионистский режим базами и объектами, будет целью наших вооруженных сил», - цитирует IRNA иранского генерала.
Агентство утверждает, что это Азербайджан, курдская автономия в Ираке, монархии Персидского залива, ОАЭ.