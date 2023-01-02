Поступок израильского министра вызвал скандал. Нетаньяху отменяет визит в Эмираты

Биньямин Нетаньяху собирался отправиться в Абу-Даби на будущей неделе и в ходе первого зарубежного визита встретиться с наследным принцем и правителем ОАЭ Мухаммедом ибн Заедом аль-Нахайяном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит в ОАЭ после волны возмущения, прокатившейся по арабским столицам в ответ на поход министра внутренней безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Об этом сообщил 12-й канал ИТВ.

Официально было заявлено, что премьер-министр Израиля отложил визит, чтобы дать время правительствам двух стран подготовить его более тщательно и сделать более успешным. Неизвестно, исходила ли инициатива отсрочки визита от Абу-Даби в связи с походом Бен-Гвира на Храмовую гору.

МИД ОАЭ осудил этот демарш израильского министра и подчеркнул «необходимость обеспечения полной безопасности Аль-Аксы и прекращения провокационных нарушений» в этом месте.

С осуждением похода израильского министра на Храмовую гору выступила Саудовская Аравия, которая назвала действия Бен-Гвира «провокационными». Действия представителя израильского правительства на Храмовой горе осудили и Соединенные Штаты. «Мы четко заявили израильскому правительству, что считаем неприемлемыми действия, подрывающие статус-кво в святых местах», - заявил посол США в Иерусалиме Том Найдс.

Такое же возмущение высказали арабские соседи Израиля — Иордания и Египет. В Аммане глава МИД назвал восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору «штурмом Аль-Аксы»: «Иордания осуждает самым решительным образом штурм Аль-Аксы и нарушение ее святости».