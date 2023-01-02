«Солдатские вдовы» призывают Путина объявить всеобщую мобилизацию

В России необходимо провести всеобщую мобилизацию и запретить выезд за пределы страны мужчин призывного возраста. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратились «Солдатские вдовы», пишет The Moscow Times.

«Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах», – говорится в обращении «вдов», опубликованном в телеграм-канале организации.

Также авторы текста предлагают «запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России».

По их словам, в России есть «десятки миллионов» мужчин призывного возраста. «Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация – это то, что даст им возможность спастись», – отмечается в тексте.

В отношении мобилизации Путина призвали равняться на Иосифа Сталина, который «не думал о каких-то там рейтингах и недовольстве «инакомыслящих» – он мыслил категориями Победы». В конце обращения авторы подчеркнули – это «наша просьба, наше решение, наше требование». «И мы верим, что власти нас услышат!», – заключили «вдовы».