Согласно сообщению, Коэн и Лавров обсудили войну в Украине. Коэн также говорил о еврейской общине в России, важности русскоязычных евреев в Израиле для связей между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 января позвонил своему израильскому коллеге Эли Коэну, чтобы поздравить его со вступлением в должность и обсудить «двусторонние и региональные вопросы», сообщили в израильском МИД.

В израильском МИД после разговора двух министров заявили, что политика Израиля в отношении войны в Украине не изменится.

Издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время вчерашнего разговора попросил Коэна передать Лаврову некие сообщения. Их содержание источник не раскрыл.

В то же время в Киеве хотели, чтобы Коэн поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой до разговора с Лавровым, однако Коэн этого не сделал, сообщает израильское издание.