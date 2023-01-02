Анкара не согласилась с предложением Москвы

Россия предложила дату для встречи министров иностранных дел Турции и Сирии, но Анкаре эта дата не подошла, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия сделала предложение, но нам эта дата не подходит. Сейчас занимаемся выработкой новой даты. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров", - цитирует Чавушоглу телеканал Habertürk.

Турецкий министр указал, что подготовка включает консультации по линии Минобороны, разведки, других структур. "Идет работа, чтобы добиться конкретных результатов. Так что это не разовые встречи. И от трехсторонних встреч не нужно ждать принятия всех решений. Это все шаги в направлении конкретизации нашего сотрудничества по чувствительным темам", - сказал Чавушоглу.

Что касается перспектив переговоров президентов Турции и Сирии, то Чавушоглу сообщил, что "такое решение еще не принято", напомнив, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настроен на ведение постепенного диалога по сирийской проблеме.