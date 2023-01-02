Германия может передать Украине российские активы

Правительство Германии может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники по ЕС сделают то же самое, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.

«Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию относительно конфискации активов у России», — говорится в материале.

После вторжения России в Украину страны ЕС заморозили €19 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов ЦБ РФ. Всего же в мире в результате антироссийских санкций оказались замороженными около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.