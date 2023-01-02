Загадочная смерть российского депутата: появились новые подробности

Индийские СМИ сообщают, что во время вскрытия тела Антова в больнице Одиша не была осуществлена фотовидеосъемка, хотя данная процедура проводилась при вскрытии тела друга Антова, бизнесмена Владимира Быданова, скончавшегося двумя днями ранее. По результатам вскрытия было сделано заключение, что Быданов умер от сердечного приступа.

В деле о загадочной смерти депутата Владимирской областной думы России, мясного магната и мультимиллионера Павла Антова появились новые подробности. Они указывают на то, что Антов, трагически ушедший из жизни в индийском штате Одиша, в действительности мог быть убит.

Как сообщалось ранее, Павел Антов отправился в Индию со своим другом Владимиром Быдановым, чтобы отпраздновать там свой день рождения. 22 декабря тело Быданова было обнаружено в отеле Sai International, где проживали друзья. Через два дня после этого Антов «выпал» с третьего этажа того же отеля. Сначала полиция заявила, что его смерть могла быть самоубийством, но позже подозрения усилились, и для расследования инцидента была сформирована следственная группа.

При осмотре трупа было установлено, что на теле Антова нет ран и следов ушибов, но есть многочисленные повреждения внутренних органов и переломы костей. Причину этих травм установить сейчас уже не представляется возможным, поскольку тело депутата кремировано. Российское посольство в Дели разрешило кремацию тел Антова и его друга в большой спешке, хотя могло организовать их отправку в Россию для захоронения.

«Мы не получали указаний от полиции насчет Антова. При этом в случае патологоанатомического исследования тела Владимира Быданова нам были даны конкретные инструкции: осуществить видеосъемку и сохранить висцеральный образец, что и было сделано», — сказал врач больницы района Раягада в штате Одиша.

Криминальный отдел Одиши, который недавно взялся за расследование данного происшествия, признал, что вскрытие Антова не было снято на видео. «Не обязательно снимать каждое вскрытие, – заявил представитель криминального ведомства. – Но в таком деликатном деле с участием иностранца полиция должна была настоять на том, чтобы врачи всё-таки провели видеосъемку, дабы обеспечить прозрачность».