Гиркин бьет тревогу из-за ситуации на фронте

Армия России и Кремль попали в тупик, который затягивает Россию в военную катастрофу, считает бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), по словам которого военное вторжение российской армии в Украину спустя 10 месяцев оказалось практически в безвыходной ситуации.

В своем телеграм-канале Гиркин пишет, что стратегический тупик России состоит в том, что она не может ни наступать, ни эффективно держать оборону, поскольку попытка большими силами атаковать Украину обернется быстрой военной катастрофой.

По его словам, Россию может ожидать ситуация 1917 года, когда в Первую мировую войну Россия начала разваливаться, и ее охватила революция.

«Стоять в обороне нельзя, так как это быстро ухудшает стратегическое положение России, а наступать нельзя, поскольку это чревато быстрой военной катастрофой: боеспособность и боевой дух армии сильно напоминают такие же перед июльским наступлением Керенского 1917 года», — пишет он.

Более того, надежд на улучшение ситуации нет, поскольку руководство Кремля отказывается от кадровой перестановки и реформ армии, а значит ничего в командовании не поменяется.