Лидеры сирийской оппозиции пришли к Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с лидерами сирийской оппозиции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам Чавушоглу, он беседовал с председателями: Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил - Салимом аль-Муслатом, Комиссии по переговорам - Бедиром Камю и Временного правительства Сирии - Абдуррахманом Мустафой.
“Обсудили последние события, связанные с Сирией. Подтвердили нашу поддержку сирийской оппозиции и сирийского народа в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН”, - написал глава турецкой дипломатии.
Резолюция 2254 была единогласно принята СБ ООН в декабре 2015 года. Она призывает к обеспечению незамедлительного прекращения огня на территории Сирии и началу политических переговоров, а также к формированию правительства национального единства с последующими выборами.