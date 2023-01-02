Лидеры сирийской оппозиции пришли к Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с лидерами сирийской оппозиции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Чавушоглу, он беседовал с председателями: Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил - Салимом аль-Муслатом, Комиссии по переговорам - Бедиром Камю и Временного правительства Сирии - Абдуррахманом Мустафой.