Вооруженные силы Украины начали применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по большим скоплениям живой силы российской армии вместо складов и линий снабжения, пишет The New York Times со ссылкой на военного аналитика Майкла Кофмана, директора по российским исследованиям исследовательского института C.N.A. в США.

По его словам, появление у ВСУ установок HIMARS летом 2022 года снизило преимущество России в артиллерии. Но в последнее время атаки с помощью реактивных систем оказывали незначительное влияние на ход боевых действий по сравнению с месяцами, когда они были применены впервые.

В связи с этим ВСУ решили изменить тактику: если раньше HIMARS использовались в основном для поражения складов боеприпасов и линий снабжения, то теперь удары наносятся по казармам и другим скоплениям российских войск. В результате изменения тактики украинские силы только в декабре поразили базу ЧВК «Вагнер» в отеле в Кадиевке Луганской области, объекты базирования российских военных в Мелитополе, ПТУ в Макеевке Донецкой области, а также расположения войск в Чулаковке Херсонской области.

В здании ПТУ в Макеевке могло находиться до 600 мобилизованных из Саратовской и Самарской областей. Минобороны РФ признало гибель 63 военнослужащих. По данным Генштаба ВСУ, под удар 31 декабря в Чулаковке попали около 500 солдат, которых ранило и убило. Эту информацию российское военное ведомство пока не комментировало.