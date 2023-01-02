Американские войска в Румынии находятся всего в 7 минутах полета ракеты от той точки, где расположены склады боеприпасов российской армии в Крыму, пишет The New York Times.

«Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются, едят и спят на посту на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму», - отмечает издание.

По мнению журналистов издания, нахождение американских подразделений в Румынии идет в рамках обещания главы Белого дома Джо Байдена оборонять «каждый дюйм» на территории государств-членов НАТО и служит в качестве предупреждения для российских властей от их агрессивных действий.