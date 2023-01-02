Китай недоволен и угрожает «контрмерами»

Китай выступил против новых требований по тестированию на COVID-19, введенных некоторыми странами к путешественникам из Китая, заявив, что эта мера «не имеет научных оснований», передает «Голос Америки».

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай может ввести «контрмеры, основываясь на принципе взаимности».

На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Китае правительства других стран обвинили Пекин в отсутствии транспарентности в его данных о распространении инфекции. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) на прошлой неделе объявили, что авиапассажиры из Китая должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или доказательство выздоровления, прежде чем они смогут подняться на борт.