Умер известный востоковед и исламовед Алексей Малашенко
На 72-м году жизни скончался советский и российский политолог, востоковед, исламовед Алексей Малашенко. Об этом в Facebook сообщил политолог Аркадий Дубнов.
«Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг», — написал Дубнов.
Алексей Малашенко — в прошлом консультант программы «Религия, общество и безопасность» в Московском Центре Карнеги. В разные годы был профессором Московского государственного института международных отношений МИД России, преподавал в Высшей школе экономики, был ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН, заведовал сектором религии в Институте востоковедения. Алексей Малашенко также работал в качестве приглашенного профессора в Колгейтском университете (США). Автор и редактор 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках, среди них «Islam in Central Asia», «Исламская альтернатива и исламистский проект», «Ислам для России», «Мой ислам».