В Иране заявили, что готовят операцию по возмездию за убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции ВС Ирана (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами в ходе траурной церемонии в Тегеране по случаю третьей годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Иран сохраняет за собой право на месть США за его убийство. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

«Иран не отменял своего решения о возмездии США за этот теракт. Операция по отмщению готовится и будет проведена в подходящее время в нужном месте», — сказал Салами.