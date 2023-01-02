Главком Украины рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал в своем телеграм-канале о телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Во время разговора он описал ситуацию на фронте.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар - Бахмут - Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвинуться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - сказал Залужный.

В районе населенных пунктов Сватово и Кременная в Луганской области Вооруженные силы Украины ведут наступление, в течение последних недель они достигли некоторых успехов, однако бои продолжаются.

По словам Залужного, "на Донецком направлении нам удалось удержать позиции около Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия".

Залужный также отметил, что с 31 декабря по утро 3 января армия РФ нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и использовала 94 дрона-камикадзе "Шахед-136".