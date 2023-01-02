В Кремле подтвердили заявление представителя Эрдогана обновлено 23:14
Президент РФ Владимир Путин в среду, 4 января, планирует переговорить со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно", - сказал Песков российским СМИ, тем самым подтвердив заявление представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, что у президента Турции на среду запланирован разговор с Путиным.
* * * 22:30
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонный разговор с коллегами из Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает телеканал NTV.
По его словам, Эрдоган намерен обсудить с президентами РФ и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.