Очередная смертельная авария в Баку

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели двух человек.

АПА сообщает, что 38-летний Эльданиз Ахмедов потерял управление автомобилем ВАЗ. В результате машина перевернулась. Э.Ахмедов и его пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте происшествия. Другой пассажир, 55-летний Октай Гурбанов госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что 1 января в результате столкновения двух автомобилей в Баку скончались пять человек.