На 81-м году скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его родственников.

Похороны пройдут в Чечне, когда именно — не уточняется.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году окончил Московский государственный университет, в 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

В марте 1990 года Руслана Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета РФ. Автор воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

С 1994 года был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.