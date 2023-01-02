NY Times: Удар по россиянам в Макеевке – крупнейшая потеря России

В Макеевке Донецкой области Россия понесла одну из самых больших потерь за время войны в Украине. Об этом пишет The New York Times в своей статье.

Авторы материала обратили внимание на необычность заявления российского Минобороны о "63 погибших" во время атаки. Однако, говорится в статье, "нельзя проверить независимо" точное количество погибших. Вместе с тем "даже наименьшее количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны".

Издание отмечает, что ряд российских блогеров-пропагандистов и некоторые чиновники обвиняют в этом провале российских военных. Российские депутаты призывают привлечь к уголовной ответственности виновных.

Издание также приводит заявления Игоря Стрелкова-Гиркина о том, что здание ПТУ в Макеевке из-за детонации боеприпасов было уничтожено вместе со всей военной техникой, которая стояла рядом.