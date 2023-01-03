Роналду объявил об окончании европейской карьеры

Португалец Криштиану Роналду не планирует больше выступать за европейские команды, об этом футболист заявил на пресс-конференции, посвященной его переходу в саудовский клуб «Ан Наср».

«В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии... Я побил все рекорды в Европе и хочу побить некоторые рекорды и здесь», - сказал Роналду.

Клуб «Ан-Наср» 30 декабря объявил о подписании контракта с 37-летним Роналду. Срок соглашения составил 2,5 года. 3 января Роналду вместе со своей семьей прибыл в Саудовскую Аравию и был представлен в качестве футболиста команды.

«Манчестер Юнайтед» 22 ноября объявил о расторжении контракта, которое последовало за скандальным интервью Роналду, где он обвинил клуб в предательстве и попытках сделать из него козла отпущения.

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций.