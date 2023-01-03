В США впервые за 100 лет не избрали с первой попытки спикера Палаты представителей

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Кевин Маккарти не смог получить достаточное количество голосов, чтобы его избрали спикером. Это первый с 1923 года случай, когда на одну из высших должностей в американской властной иерархии кандидат не назначен с первой попытки.

57-летний республиканец, который избирался в Конгресс с 2007 года, смог получить лишь 203 голоса из необходимых минимум 218 – простого большинства Палаты представителей, участвующих в голосовании (девять из 435 воздержались), пишут зарубежные СМИ.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис, который заменил на посту лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, получил 212 голосов. Но Демократическая партия не имеет большинства в нижней палате Конгресса, поэтому кандидатура Джеффриса имеет прежде всего символическую роль.

Голоса у Маккарти забрал другой кандидат Энди Биггс, представляющий крайне правое крыло Республиканской партии в Конгрессе – за него проголосовали 10 представителей, еще девять из них не дали голоса ни одному кандидату.

По словам председателя кокуса консерваторов Палаты представителей Скотта Перри, Маккарти отверг многие требования консерваторов, включая ограничение срока полномочий членов Конгресса и отказ от вмешательства в партийные праймериз. Они также добиваются больших сокращений государственных расходов. В более широком плане консерваторы обеспокоены тем, что Маккарти недостаточно жестко настроен в отношении демократов. Противостояние среди республиканцев может парализовать деятельность Палаты представителей и заставить законодателей рассмотреть другого кандидата. В качестве возможных кандидатов рассматриваются будущий лидер большинства Стив Скализ и лидер консерваторов Джим Джордан.