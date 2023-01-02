Россия «уничтожила» слишком много HIMARS

В ночь на 3 января Россия нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области Украины, где была разрушена ледовая арена хоккейного клуба «Донбасс» «Альтаир», там располагался склад гуманитарной помощи пострадавшим. В России заявили, что удар был нанесен «по скоплению военной техники».

«В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Telegram-каналы отмечают, что, по данным Минобороны РФ, начиная с июля уничтожено 27 HIMARS. При этом поставлено Украине всего 20 установок.