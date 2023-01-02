Представитель Эрдогана: в Турции, как и в Азербайджане, обеспокоены заявлениями Ирана

В Турции так же, как и в Азербайджане, обеспокоены некоторыми заявлениями иранской стороны, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передают турецкие СМИ.

По словам Калына, "с этой точки зрения переговоры в трехстороннем формате могут решить все вопросы".

Калын отметил, что президент Ирана Ибрагим Раиси в ближайшие недели может посетить Турцию. "Визит готовился, но по некоторым причинам его отложили... Думаю, в ближайшие недели визит состоится, конкретной даты пока нет", - сказал Калын.