Нигериец пытался сбежать из Загаталы фото
На служебной территории погранзаставы отряда «Загатала» погранвойск Государственной пограничной службы близ села Почтбине Балакенского района был задержан гражданин Нигерии, пытавшийся пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Грузии, говорится в сообщении ГПС.
Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено, что гражданин Нигерии, прибывший в Азербайджан законным путем, намеревался незаконно перейти на территорию Грузии, оттуда в одну из европейских стран.