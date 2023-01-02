Записал: Ага Гасымлы, собкор 01:09

«После того, как будет сформирована новая российская армия, Владимир Путин предпримет вторую попытку захватить Киев», - сказал в беседе с haqqin.az известный российско-американский политолог, историк и публицист Юрий Фельштинский. По его словам, было бы неправильно недооценивать положение нынешней российской армии на украинским фронте. «Обратите внимание, - говорит Фельштинский, - выигрывая на поле боя, Украина, тем не менее, не может выбить российские войска с Донбасса и Крыма. Это происходит потому, что самолеты ВВС России атакуют украинцев, находясь в своем и белорусском воздушном пространстве, а орудия и ракетные системы ВСУ не могут дотянуться до позиций противника. Не говоря уже о том, что западные союзники поставляют Украине оружие при условии, что ВСУ не будет обстреливать российскую и белорусскую территорию. Таким образом, российская армия, обладающая неслыханным для военного конфликта преимуществом, может наносить удары по украинским объектам и при этом оставаться абсолютно неуязвимой».

По словам Фельштинского, вся российская военная техника, находящаяся на территории РФ и Беларуси, может быть уничтожена украинской армией, если США и Европа поставят ей оружие, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров, и позволят украинцам применять его там, где они посчитают необходимым. “Без этих условий война будет носить позиционный характер», - считает политолог. Фельштинский отмечает, что, с зрения с точки зрения Путина, время работает на Россию. “Пока Москва с воздуха разрушает украинскую инфраструктуру, сама она несет потери только в живой силе и технике, - говорит эксперт. - Кремлю наплевать, сколько живой силы и техники он потеряет, ведь Россия располагает неограниченными мобилизационными ресурсами. Хотя мобилизация дает сбои и проходит не так легко, как рассчитывали в Кремле, тем не менее, это не влияет на дальнейшие планы по формированию новой наступательной армии, после чего, я в этом уверен, россияне двинется на Киев и, возможно, на Харьков». Эксперт отметил, что после визита президента Зеленского в США стало известно, что украинская армия получит от американцев зенитно-ракетные комплексы ЗРК «Пэтриот».

“Но пока это оружие поступит, - говорит Фельштинский, - пока украинские военные научатся обращению с ним, пройдет не меньше двух-трех месяцев. Кроме того, важно учесть, что ЗРК «Пэтриот» хоть и является мощным оборонительным оружием, использовать его против иранских дронов все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Возможно, при каком-то другом течении боевых действий «Пэтриоты» понадобятся, однако Украине необходимо закрывать свое небо, как говорится, здесь и сейчас». Эксперт убежден: вопрос о том, примут ли западные союзники политическое решение дать Украине право наносить удары по территории Беларуси и России, является ключевым вопросом войны. Без этого решения все остальные вопросы, включая поставки оружия, зависают в воздухе. «Пока ясности в этом вопросе нет, - констатирует Фельштинский. - В данное время даже системы Himars поставляются украинцам в модернизированном виде, чтобы ими нельзя было атаковать на расстоянии более 150 километров. То есть, эти системы модернизируют не в пользу Украины». Эксперт убежден: тот факт, что ВСУ по-прежнему получают оружие для обороны, а не для наступления, позволил российской армии еще больше укрепится в Донбассе и Крыму. «Путин уже перешел все "красные линии" кроме одной – применение тактического ядерного оружия, - говорит он. – Западные политики, естественно, очень опасаются такого развития событий, ибо прекрасно понимают, что применение Россией ядерного оружия кардинально изменит мир. Поэтому на Западе пытаются всеми силами избежать реализации «ядерного сценария». Отсюда и жестко дозированная военная помощь Украине, которая позволяет сдержать натиск агрессора, но не дает возможности отбросить его с территории Украины».

По мнению эксперта, и в США, и в Евросоюзе отчетливо понимают, что, если не остановить Россию в Украине, жертвами могут оказаться другие государства, та же Молдова или страны Балтии. Но экзистенциальная угроза пусть даже ограниченной, но ядерной войны, сковывает инициативу коллективного Запада. «Таким образом, - считает Фельштинский, - расчёты Путина на то, что Запад опасается реальной угрозы термоядерной войны, пока оправдываются. Поэтому, собственно, Запад и не оказал Киеву ту помощь, которая позволила бы ВСУ за две недели закончить войну полным разгромом России. Может ли Путин сделать из этого вывод, что его руки развязаны и что теперь ничто не помешает ему вторгнуться со своей армией в любую сопредельную страну? Мог бы, наверное, сохрани он ту армию, с которой 24 февраля 2022 года вторгся в Украину. Но он её не сохранил. Эта армия, практически, полностью была уничтожена в киевской операции. А вторая, наспех собранная, разбежалась еще до того, как 21 сентября 2022 года Путин закончил свою речь. Сейчас президент России комплектует третью по счету армию. И как только она будет сформирована, он вновь двинется на захват Киева. Вопрос, ограничится ли Путин войной в Украине или двинется куда-то еще, в страны Балтии, например, остается открытым. Хочу напомнить, что в 2014 году, толком не завершив войну в Украине, Путин перебросил часть армии в Сирию. Поэтому я бы не стал рассчитывать, что Украина навсегда останется для Запада «буферной зоной». По мнению Фельштинского, у России пока достаточно оружия для продолжения войны.