Зеленский заявил о российском плане нового наступления

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении сообщил, что утром, 3 января, провел длительное заседание Ставки Верховного главнокомандующего по оперативной ситуации на фронте. Был заслушан доклад разведки о том, чего ожидать от России на поле боя в ближайшие недели.

"Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому... Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста… Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - цитируют Зеленского украинские СМИ..

Также президент Украины сообщил, что 3 января в течение дня у него состоялось четыре телефонных разговора: с премьер-министрами Канады, Великобритании, Нидерландов и Норвегии.