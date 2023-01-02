Иран отработал удар по израильской военной базе

В ходе учений «Зульфикар-1401» в районе Ормузского пролива вооруженными силами Ирана была сымитирована атака на базу ВМС Израиля в Эйлате. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что в 20 километрах от города Джаск был специально построен макет израильской базы в Красном море, включая стоящий у причала муляж ракетного корвета. С десантного корабля «Лаван» был запущен барражирующий боеприпас «Абабиль-2».

Это не впервые, когда иранцы используют в качестве мишеней муляжи израильских и американских военных объектов. В Тегеране заявляли, что учения плановые, в то же время подчеркивали, что это ответ на угрозы со стороны вражеских сил.