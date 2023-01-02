В России назвали новое число погибших в Макеевке военных новость дополнена
Число погибших российских военных при ударе в Макеевке выросло до 89 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В качестве причины произошедшего в российском военном ведомстве назвали использование военными мобильных телефонов.
В Минобороны РФ заявили, что раненых, обнаруженных на месте разрушенного здания ПТУ, эвакуировали в больницы.
«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — утверждают в российском военном ведомстве.
Украинская сторона ранее заявляла, что после удара погибли порядка 400 российских военных.