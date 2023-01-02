В Израиле разгромили кладбище, где похоронен спасавший евреев Шиндлер

Двое молодых израильтян в одежде религиозных евреев устроили погром на историческом протестантском кладбище на горе Сион в Иерусалиме, разбили несколько крестов и надгробий, сообщили израильские СМИ.

По сообщению Иерусалимского Университетского колледжа, размеры ущерба оцениваются в 100 000 долларов. Администрация колледжа передала в полицию запись с видеокамеры, запечатлевшей действия погромщиков.

Протестантское кладбище на горе Сион – одна из исторических достопримечательностей Иерусалима. Здесь похоронены погибшие в мировых войнах британские солдаты, архитекторы, археологи, ученые, миссионеры. Здесь же находится могила германского предпринимателя Оскара Шиндлера, спасшего сотни евреев в годы Холокоста.