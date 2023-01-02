Проект доппоставок газа из Азербайджана в Европу представят в Баку

Проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу будет представлен 3 февраля в Баку на встрече министров энергетики стран-участниц проекта «Южный газовый коридор». Об этом сказал президент Болгарии Румен Радев, принимая в Софии министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

«Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия», - сказал Радев, слова которого приводит Болгарское национальное радио.