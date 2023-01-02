Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:23

Принято думать, что, чем хуже ситуация в мире, тем больше на этом наживаются богатые. Однако 2022 год доказал, что так бывает далеко не всегда. Мало того, как выясняется, больше всех за прошедший год потеряли, как раз-таки, самые богатые люди планеты. По оценкам авторитетного американского издания Forbes, в 2022 году богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 1,9 триллиона (!!) долларов. А такие, казалось бы, непотопляемые богатеи, как глава хедж-фонда FTX Сэм Бэнкман-Фрид, знаменитый рэпер Канье Уэст и основатель Rivian Ар-Джейя Скариндж вообще выбыли из списка миллиардеров.

Было ли это ожидаемо? Скорее всего, нет. Ведь в 2020 и 2021 годах совокупное состояние богатейших людей мира росло, как на дрожжах, увеличиваясь даже не на миллиарды, а на триллионы долларов. И это давало основания полагать, что тенденция продолжится и в 2022-м. Но прогнозы не сбылись. Корабль мировых миллиардеров, который сумел удержаться на плаву, лавируя среди островов пандемии коронавируса, напоролся в итоге на рифы её последствий в виде шаткого фондового рынка, безудержной инфляции и добавившегося к ним российского вторжения в Украину. В результате, только по данным на 9 декабря 2022 года совокупное состояние миллиардеров по всему миру сократилось с 13,8 триллионов долларов до 11,9 триллиона. Число миллиардеров по всему миру также сократилось с 2671 до 2523. Но самое поразительное, что сильнее всех пострадали 300 «технологических» миллиардеров, потерявшие за год в совокупности триллион долларов. То ли новейшие технологии оказались отторгнуты рынком, то ли ведущие бизнесмены мира просчитались в оценках капитализации, но факт остается фактом: после нескольких лет бурного роста, вызванного пандемическим бумом и энергичными инвесторами, поднявшими стоимость акций компаний и стартапов, буквально, до небес, рынок хайтека, словно гигантский воздушный шар, стал на глазах опадать и скукоживаться.

В результате, сегодня подавляющее большинство IT-компаний сокращают расходы, массово увольняют работников и отказываются от проведения IPO. Так, Илон Маск, выдающийся изобретатель и менеджер, ставший за короткий срок богатейшим человеком планеты, умудрился войти в историю еще раз, правда, уже со знаком «минус», став первым человеком в мире, который сумел всего за один год потерять 200 миллиардов (!!) долларов, опустившись из-за падений акций «Теслы» и авантюрной покупки компании Twitter с 340 миллиардов в 2021 году до 137 миллиардов – в минувшем. Теперь, по версии агентства Bloomberg, Маск уступил титул богатейшего человека Земли президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, состояние которого приблизилось к 162 миллиардам долларов.

Не в лучшем состоянии и другие «технологические» миллиардеры. Акции компании Amazon рухнули почти на 50 процентов, в результате чего его основатель, Джефф Безос, «обеднел» более чем на 80 миллиардов долларов. На 36 процентов упали акции Alphabet – материнской компании Google, лишив её соучредителей, Ларри Пейджа и Сергея Брина, 40 миллиардов долларов. Акции компании Microsoft упали на 27 процентов, сократив капитал её соучредителей, Билла Гейтса и бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера, а из-за падения на 66 процентов акций компании Meta Platforms, «везунчик» Марк Цукерберг потерял в минувшем году примерно 78 миллиардов долларов.

Не избежали болезненных потерь и российские миллиардеры, из которых, правда, лишь единицы сколотили состояние на высоких технологиях – в этой стране, как известно, деньги делают, в основном, на природных богатствах и их переработке. Тем не менее, в совокупности «клуб миллиардеров России» потерял в прошлом году почти 95 миллиардов долларов. А рекордсменом по потерям стал Роман Абрамович, чье состояние сократилось более чем вдвое, составив «всего» 7,8 млрд долларов (в 2021 году Bloomberg ставил Абрамовича с его 18 миллиардами на 260-е место в мире).