Удар по богачам время разбрасывать камни
Принято думать, что, чем хуже ситуация в мире, тем больше на этом наживаются богатые. Однако 2022 год доказал, что так бывает далеко не всегда. Мало того, как выясняется, больше всех за прошедший год потеряли, как раз-таки, самые богатые люди планеты.
По оценкам авторитетного американского издания Forbes, в 2022 году богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 1,9 триллиона (!!) долларов. А такие, казалось бы, непотопляемые богатеи, как глава хедж-фонда FTX Сэм Бэнкман-Фрид, знаменитый рэпер Канье Уэст и основатель Rivian Ар-Джейя Скариндж вообще выбыли из списка миллиардеров.
Было ли это ожидаемо?
Скорее всего, нет. Ведь в 2020 и 2021 годах совокупное состояние богатейших людей мира росло, как на дрожжах, увеличиваясь даже не на миллиарды, а на триллионы долларов. И это давало основания полагать, что тенденция продолжится и в 2022-м.
Но прогнозы не сбылись. Корабль мировых миллиардеров, который сумел удержаться на плаву, лавируя среди островов пандемии коронавируса, напоролся в итоге на рифы её последствий в виде шаткого фондового рынка, безудержной инфляции и добавившегося к ним российского вторжения в Украину.
В результате, только по данным на 9 декабря 2022 года совокупное состояние миллиардеров по всему миру сократилось с 13,8 триллионов долларов до 11,9 триллиона. Число миллиардеров по всему миру также сократилось с 2671 до 2523. Но самое поразительное, что сильнее всех пострадали 300 «технологических» миллиардеров, потерявшие за год в совокупности триллион долларов.
То ли новейшие технологии оказались отторгнуты рынком, то ли ведущие бизнесмены мира просчитались в оценках капитализации, но факт остается фактом: после нескольких лет бурного роста, вызванного пандемическим бумом и энергичными инвесторами, поднявшими стоимость акций компаний и стартапов, буквально, до небес, рынок хайтека, словно гигантский воздушный шар, стал на глазах опадать и скукоживаться.
В результате, сегодня подавляющее большинство IT-компаний сокращают расходы, массово увольняют работников и отказываются от проведения IPO.
Так, Илон Маск, выдающийся изобретатель и менеджер, ставший за короткий срок богатейшим человеком планеты, умудрился войти в историю еще раз, правда, уже со знаком «минус», став первым человеком в мире, который сумел всего за один год потерять 200 миллиардов (!!) долларов, опустившись из-за падений акций «Теслы» и авантюрной покупки компании Twitter с 340 миллиардов в 2021 году до 137 миллиардов – в минувшем.
Теперь, по версии агентства Bloomberg, Маск уступил титул богатейшего человека Земли президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, состояние которого приблизилось к 162 миллиардам долларов.
Не в лучшем состоянии и другие «технологические» миллиардеры. Акции компании Amazon рухнули почти на 50 процентов, в результате чего его основатель, Джефф Безос, «обеднел» более чем на 80 миллиардов долларов.
На 36 процентов упали акции Alphabet – материнской компании Google, лишив её соучредителей, Ларри Пейджа и Сергея Брина, 40 миллиардов долларов.
Акции компании Microsoft упали на 27 процентов, сократив капитал её соучредителей, Билла Гейтса и бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера, а из-за падения на 66 процентов акций компании Meta Platforms, «везунчик» Марк Цукерберг потерял в минувшем году примерно 78 миллиардов долларов.
Не избежали болезненных потерь и российские миллиардеры, из которых, правда, лишь единицы сколотили состояние на высоких технологиях – в этой стране, как известно, деньги делают, в основном, на природных богатствах и их переработке.
Тем не менее, в совокупности «клуб миллиардеров России» потерял в прошлом году почти 95 миллиардов долларов. А рекордсменом по потерям стал Роман Абрамович, чье состояние сократилось более чем вдвое, составив «всего» 7,8 млрд долларов (в 2021 году Bloomberg ставил Абрамовича с его 18 миллиардами на 260-е место в мире).
В целом же, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года. По итогам 2022 года рынки акций и облигаций потеряли в целом более 30 триллионов. Индекс MSCI All-World акций развитых и развивающихся рынков потерял почти пятую часть стоимости. Биржи от Уолл-стрит до Шанхая и Франкфурта также понесли существенные потери.
В то же время отметим, что Азербайджан со своим слабо развитым рынком ценных бумаг, как и в 2008 году, потерял, сравнительно, немного.
Что же касается отдельных богачей, то в Азербайджане, как известно, нет ни одного официально зарегистрированного миллиардера.
Но даже если и есть какие-то «подпольные» богатеи, непонятно где прячущие свои миллиарды, то в создавшейся ситуации им можно только посочувствовать. Ибо, оставаясь в тени, эти люди лишены возможности публично пожаловаться на то, как безжалостно по ним прошелся каток мирового финансового кризиса.