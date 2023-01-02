США считают, что Турции сейчас не время улучшать отношения с Сирией

США считают, что в настоящее время не следует восстанавливать и улучшать отношения с Сирией, о чем заявили и своим союзникам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о позиции США относительно планов трехсторонних контактов представителей России, Сирии и Турции.

"Мы предельно ясно дали понять нашим союзникам и партнерам, что сейчас не время для нормализации отношений и для их улучшения. Странам следует помнить о печальной истории Асада в области прав человека", - сказал Прайс, добавив, что "наша политика на этот счет не изменилась".

28 декабря в Москве состоялись переговоры глав Минобороны Турции, Сирии и РФ. Во второй половине января может состояться встреча министров иностранных дел трех стран.