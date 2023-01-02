Байрактар пообещал превзойти американские истребители

Турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma по нескольким показателям будет превосходить американский истребитель пятого поколения F-35, сообщил глава компании-разработчика Baykar Сельджук Байрактар.

В перспективе он может быть использован в воздушном бою против классических боевых самолетов, отметил Байрактар.

«Мы планируем производить сверхзвуковой вариант беспилотного истребителя. Kızılelma совершит революцию в авиации, он сможет применяться в воздушном бою против классических боевых самолетов. Возможно, после первого полета беспилотника его было бы неправильно сравнивать с самолетами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдет тот же F-35 по нескольким показателям», - сказал Байрактар.