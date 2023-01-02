США и Израиль хотят помешать Ирану

США обсуждают с властями Израиля возможности для прекращения утечки оружия из Ирана, речь идет о дронах-камикадзе, применяемых РФ против мирного населения Украины, сообщил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию», - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует продолжительную атаку Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed.

По его словам, всего за два дня 2023 года украинская армия сбила уже больше 80 российских беспилотников.